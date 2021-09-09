Полковник Тимошенко назвал российское миролюбие «ударом» по общеевропейской армии

Москва, 9 сентября. Российское миролюбие делает проект по созданию общеевропейской армии абсолютно бесполезным, уверен полковник запаса Михаил Тимошенко.

Европейским государствам стоит сформировать собственные объединенные войска, заявили представители Европейской народной партии (ЕПН). По их мнению, ЕС нужно консолидировать усилия для защиты Европы. Подобные идеи уже давно витают в политических кругах Евросоюза, однако каждый раз эта инициатива наталкивается на одно неизменное качество России, отметил полковник запаса Михаил Тимошенко в комментарии для издания «ПолитРоссия».

Американское руководство активно препятствует реализации подобных планов Евросоюза, так как Соединенные Штаты используют «российскую агрессию» в качестве обоснования присутствия ВС США на европейской территории. В Вашингтоне убеждают Европу в том, что своими силами она не сможет справиться с РФ, ввиду чего ЕС не стоит создавать собственные войска, а следует продолжать пополнять бюджет НАТО. По мнению Тимошенко, шансы на появление общеевропейской армии действительно очень малы, так как дальше заявлений эта инициатива не продвинулась.

Европа обсуждает перспективы создания собственных вооруженных сил лишь потому, что страны ЕС не желают отдавать 2% ВВП в бюджет Североатлантического альянса, как того требует регламент блока, объяснил эксперт. Однако на деле эти планы и вовсе бессмысленны, так как европейцам в принципе не нужна такая армия из-за отсутствия мифической «российской угрозы», считает Тимошенко.

«У них на словах Россия агрессивна. В действительности европейское руководство в это не верит. В Германии, например, тоже идут разговоры о том, чтобы создать армию ЕС и заключить с Россией союзный договор. Но, конечно, не думаю, что это произойдет», — объяснил Тимошенко, как миролюбие России «нанесло удар» по общеевропейской армии.

Ранее политолог Владимир Штоль заявил, что единство НАТО может затрещать по швам, если США уйдут с Ближнего Востока. По его словам, европейское сообщество может окончательно разочароваться в американских союзниках, после чего перспективы создания объединенной армии ЕС станут более реальными.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал планы по созданию общеевропейских войск угрозой для Североатлантического альянса, сообщает «Царьград». По его мнению, формирование подобной армии повлечет за собой ослабление связи с блоком и разобщение самого Евросоюза.