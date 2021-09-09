Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 сентября 14:11
14:11
Весь мир
Трудовые мигранты Египта вернутся в Ливию после президентских выборов
14:09
Происшествия
Суд оставил в силе приговор главе экстремистского движения «Меджлис» Чубарову
14:08
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина хочет через суд взыскать с экс-невестки 2 миллиона рублей
14:08
Весь мир
Новые власти Гвинеи встретились с послом Российской Федерации
14:04
Общество
Сербия произвела порядка 545 тысяч доз вакцины «Спутник V»
14:03
Общество
Композитор Виталий Муканяев рассказал о процессе создания музыки к «Шугалею-3»
14:02
Весь мир
Эквадор возьмет многомиллиардный кредит у МВФ
14:02
Общество
Жители исторического центра Самары остались без холодной воды
14:01
Спорт
«Всегда забивал сильным клубам»: игрок «Анжи» рассказал о Гамиде Агаларове
13:58
Происшествия
Под Иркутском мужчина и женщина подожгли машину с шестилетним ребенком
Все новости

Полковник Тимошенко назвал российское миролюбие «ударом» по общеевропейской армии
Армия
Полковник Тимошенко назвал российское миролюбие «ударом» по общеевропейской армии
kam.lt  /  Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Москва, 9 сентября. Российское миролюбие делает проект по созданию общеевропейской армии абсолютно бесполезным, уверен полковник запаса Михаил Тимошенко.

Европейским государствам стоит сформировать собственные объединенные войска, заявили представители Европейской народной партии (ЕПН). По их мнению, ЕС нужно консолидировать усилия для защиты Европы. Подобные идеи уже давно витают в политических кругах Евросоюза, однако каждый раз эта инициатива наталкивается на одно неизменное качество России, отметил полковник запаса Михаил Тимошенко в комментарии для издания «ПолитРоссия».

Американское руководство активно препятствует реализации подобных планов Евросоюза, так как Соединенные Штаты используют «российскую агрессию» в качестве обоснования присутствия ВС США на европейской территории. В Вашингтоне убеждают Европу в том, что своими силами она не сможет справиться с РФ, ввиду чего ЕС не стоит создавать собственные войска, а следует продолжать пополнять бюджет НАТО. По мнению Тимошенко, шансы на появление общеевропейской армии действительно очень малы, так как дальше заявлений эта инициатива не продвинулась.

Европа обсуждает перспективы создания собственных вооруженных сил лишь потому, что страны ЕС не желают отдавать 2% ВВП в бюджет Североатлантического альянса, как того требует регламент блока, объяснил эксперт. Однако на деле эти планы и вовсе бессмысленны, так как европейцам в принципе не нужна такая армия из-за отсутствия мифической «российской угрозы», считает Тимошенко.

«У них на словах Россия агрессивна. В действительности европейское руководство в это не верит. В Германии, например, тоже идут разговоры о том, чтобы создать армию ЕС и заключить с Россией союзный договор. Но, конечно, не думаю, что это произойдет», — объяснил Тимошенко, как миролюбие России «нанесло удар» по общеевропейской армии.

Ранее политолог Владимир Штоль заявил, что единство НАТО может затрещать по швам, если США уйдут с Ближнего Востока. По его словам, европейское сообщество может окончательно разочароваться в американских союзниках, после чего перспективы создания объединенной армии ЕС станут более реальными.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал планы по созданию общеевропейских войск угрозой для Североатлантического альянса, сообщает «Царьград». По его мнению, формирование подобной армии повлечет за собой ослабление связи с блоком и разобщение самого Евросоюза.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Полковник Тимошенко назвал российское миролюбие «ударом» по общеевропейской армии
россия сша евросоюз нато тимошенко европа общеевропейская армия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru