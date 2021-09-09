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Хуснуллин отметил рост темпов ввода жилья в России на 31% с начала года
Экономика
Хуснуллин отметил рост темпов ввода жилья в России на 31% с начала года
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 9 сентября. Объем ввода жилья в России с начала 2021 года на 31% выше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что в 36 регионах страны объемы в 2021 году превышают прошлогодние в среднем на 30%, а в 38 регионах остались на уровне 2020 года. При этом вице-премьер отметил, что главы регионов должны думать не только о показателях текущего года, но и о последующих.

«Если у кого-то есть возможность ввести больше — не бойтесь, мы все равно сейчас считаем по трехлетке», — добавил Хуснуллин, выступая в правительстве.

Он также озвучил данные по расселению граждан из аварийного жилья. В этом году, по словам Хуснуллина, процесс опережает планы на 112% по площади расселенных объектов и на 121% — по числу расселенных людей.

Марат Хуснуллин ранее рассказал о создании в России государственной системы арендного жилья. По словам чиновника, этот механизм должен повысить культуру аренды недвижимости в России. Сейчас соответствующий проект находится в стадии подготовки законодательно-нормативной базы.

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