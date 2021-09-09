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Минобороны Армении высоко оценило миссию российских миротворцев в Карабахе

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 12:45
Армия
Минобороны Армении высоко оценило миссию российских миротворцев в Карабахе
mil.ru  /  Минобороны России

Ереван, 9 сентября. Представители минобороны Армении высоко оценили помощь российских миротворцев в стабилизации ситуации в зоне бывших боевых действий в Нагорном Карабахе.

Глава армянского военного ведомства Аршак Карапетян в четверг встретился с новым командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе, руководство военными было доверено генерал-майору Михаилом Кособоковым. Как сообщает в четверг пресс-служба минобороны Армении, Карапетян поздравил Кособокова с назначением и отметил неоценимый вклад российской стороны в установлении мира в Карабахе.

«Глава Минобороны Армении высоко оценил усилия России, направленные на стабилизацию военно-политической обстановки в регионе, а также эффективность миротворческой миссии РФ в Нагорном Карабахе», — указали в пресс-службе армянского ведомства.

Стороны также обсудили проблемы региональной безопасности и дальнейшие действия миротворцев в республике.

В понедельник, 6 сентября минобороны Армении передало, что Рустам Мурадов сложил с себя полномочия командующего миротворцами в Карабахе, в должности он пребывал с ноября 2020 года.

Ранее российские миротворцы сопроводили группу паломников в средневековый монастырь Амарас. По словам дьякона монастыря Вилена Григоряна, благодаря миротворцам службы в его храме проходят спокойно.

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