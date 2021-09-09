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Иностранные участники учений «Запад-2021» размещены в полевом лагере на полигоне Мулино

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 12:28
Армия
Иностранные участники учений «Запад-2021» размещены в полевом лагере на полигоне Мулино
Федеральное агентство новостей

Нижний Новгород, 9 сентября. Современный полевой лагерь для участников совместных стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2021» был развернут на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Как рассказал командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев, в полевом лагере будут проживать военнослужащие, прибывшие из других государств для участия в военных маневрах.

«Завершено оборудование полевого лагеря для размещения военнослужащих иностранных государств, которые примут участие в ССУ "Запад-2021"», — указал Журавлев.

По его словам, лагерь состоит из палаток для проживания и бытового обслуживания, пунктов хозяйственного довольствия, столовых с кухнями, медицинского пункта и других объектов, которые будут нужны для выполнения задач в рамках учений.

Ранее сообщалось, что на полигоне Мулино состоялась торжественная церемония открытия учений «Запад-2021», на которой присутствовал заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

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учения зво запад-2021
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