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Эфир: Как Украина и НАТО отреагируют на российско-белорусские учения «Запад-2021»
Политика
Эфир: Как Украина и НАТО отреагируют на российско-белорусские учения «Запад-2021»
Пресс-служба Балтийского флота  / 

В четверг, 9 сентября, с 15:00 в прямом эфире студии Медиагруппы «Патриот» обсуждают учения «Запад-2021», которые начнутся уже в эту пятницу, 10 сентября.

Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021» — второе по масштабам за всю постсоветскую историю российской армии. По сообщениям ЗВО, в них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей.

Чем вызвана негативная реакция НАТО на российско-белорусские учения?

Кто выступит условным противником на них?

Как на учения отреагирует Киев?

Какие страны, кроме России и Белоруссии, участвуют в военных маневрах?

Можно ли считать «Запад-2021» ответом на масштабные американские учения Defender Europe 21 в Балкано-Черноморском регионе?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» отвечает белорусский философ, публицист и политический обозреватель Алексей Дзермант.

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