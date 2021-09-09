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Газовый кризис в Европе повышает востребованность «СП-2»
Экономика
Газовый кризис в Европе повышает востребованность «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 9 сентября. Перечислены причины высокой востребованности российского трубопровода «Северный поток — 2» у стран Европейского союза.

Проект «СП-2» ранее вызвал протесты Украины, Польши и балтийских стран. Также российский трубопровод привлек внимание США, для которых европейский рынок является «лакомым куском», так как ЕС хочет диверсифицировать источники поставок газа.

Вашингтон уже ввел санкции в отношении российских участников «Северного потока — 2». При этом Соединенные Штаты пригрозили ограничениями западноевропейским партнерам. Строительство проекта успешно продолжилось, так как против политики американцев выступил Берлин.

«Однако этой зимой Европа все равно столкнется с газовым кризисом», — пишет Profinance.ru.

На фоне дефицита голубого топлива жители Великобритании к зиме могут столкнуться с более высокими счетами за электроэнергию. При этом Киев продолжает призывать Европу остановить строительство российского газопровода. Однако регион остро нуждается в газе, особенно учитывая опыт прошлой зимы, которая истощила все запасы Евросоюза.

В пользе «СП-2» для энергообеспечения Европы уверены представители европейского бизнеса. Газопровод позволит не только обеспечить Европу топливом, но и снизить цены на энергоносители.

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газ европа сп-2
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