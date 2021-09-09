Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 сентября 12:43
12:41
Армия
Белоруссия предложила иностранным военным атташе посетить учения «Запад-2021»
12:40
Происшествия
Трехлетний мальчик погиб во время пожара в частном доме под Саратовом
12:39
Происшествия
Спасатели извлекли из-под завалов тела жертв взрыва в Ногинске
12:36
Политика
Владимир Путин намерен лично проститься с погибшим Евгением Зиничевым
12:36
Политика
Песков опроверг сообщение об участии Путина в Генассамблее ООН
12:36
Экономика
Мишустин: мораторий на проверки МСП продлен на год
12:35
Армия
Полковник Тимошенко назвал российское миролюбие «ударом» по общеевропейской армии
12:31
Экономика
Хуснуллин отметил рост темпов ввода жилья в России на 31% с начала года
12:31
Армия
Минобороны Армении высоко оценило миссию российских миротворцев в Карабахе
12:31
Общество
Пермский зоопарк сделал бесплатным вход для людей с фамилией Журавлев
Все новости

Зендея собралась стать режиссером, чтобы рассказывать о жизни темнокожих в США
Шоу-бизнес
Зендея собралась стать режиссером, чтобы рассказывать о жизни темнокожих в США
Global Look Press  /  Imagespace/

Лос-Анджелес, 9 сентября. Звезда сериала «Эйфория» Зендея заявила о режиссерских амбициях. Актриса хочет снимать кино, где главные женские роли будут исполнять исключительно темнокожие актрисы.

Знаменитость дала большое интервью журналу Vogue, в котором поделилась своими дальнейшими планами. Зендея призналась, что всерьез решила стать режиссером и в ближайшем будущем хочет снять дебютный фильм. По словам 25-летней звезды, у нее много задумок, которые она хочет реализовать. Одной из главных тем для своих картин Зендея назвала расовый вопрос в Америке. Она отметила, что через режиссерские работы хотела бы рассказать будущим детям о жизни темнокожих женщин в США.

«Надеюсь, они смогут взглянуть на то, что я сделала, и на мою работу, и увидеть это», — заявила Зендея.

Она добавила, что считает искусство, кино в частности, «мощным катализатором перемен». Именно поэтому Зендея планирует приглашать на главные роли в свои картины только темнокожих актрис. Коллега звезды Сэм Левинсон, который работал с ней над драмой «Малкольм и Мари», уверен, что она станет отличным режиссером.

Зендея 1 сентября отмечала день рождения. Трогательное послание в соцсетях ей оставил Том Холланд. В последнее время ходят слухи о романе Холланда и Зендеи. Пару неоднократно видели вместе, а папарацци даже засняли актеров целующимися в машине.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Зендея собралась стать режиссером, чтобы рассказывать о жизни темнокожих в США
кино фильмы зендея
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru