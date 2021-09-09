Зендея собралась стать режиссером, чтобы рассказывать о жизни темнокожих в США

Лос-Анджелес, 9 сентября. Звезда сериала «Эйфория» Зендея заявила о режиссерских амбициях. Актриса хочет снимать кино, где главные женские роли будут исполнять исключительно темнокожие актрисы.

Знаменитость дала большое интервью журналу Vogue, в котором поделилась своими дальнейшими планами. Зендея призналась, что всерьез решила стать режиссером и в ближайшем будущем хочет снять дебютный фильм. По словам 25-летней звезды, у нее много задумок, которые она хочет реализовать. Одной из главных тем для своих картин Зендея назвала расовый вопрос в Америке. Она отметила, что через режиссерские работы хотела бы рассказать будущим детям о жизни темнокожих женщин в США.

«Надеюсь, они смогут взглянуть на то, что я сделала, и на мою работу, и увидеть это», — заявила Зендея.

Она добавила, что считает искусство, кино в частности, «мощным катализатором перемен». Именно поэтому Зендея планирует приглашать на главные роли в свои картины только темнокожих актрис. Коллега звезды Сэм Левинсон, который работал с ней над драмой «Малкольм и Мари», уверен, что она станет отличным режиссером.

Зендея 1 сентября отмечала день рождения. Трогательное послание в соцсетях ей оставил Том Холланд. В последнее время ходят слухи о романе Холланда и Зендеи. Пару неоднократно видели вместе, а папарацци даже засняли актеров целующимися в машине.