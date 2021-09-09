В Раде произошла потасовка между депутатами партии «Слуга народа»

Киев, 8 сентября. Депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа» устроили потасовку во время заседания Верховной рады Украины. Поводом для инцидента стало выступление депутата Гео Лероса, в котором он обвинил президента Владимира Зеленского и его команду в срыве операции СБУ по похищению российских граждан с территории Белоруссии, сообщает издание «Новороссия».

Выступая с трибуны Рады, Лерос назвал главу Офиса президента Украины Андрея Ермака «секретаршей Зеленского». Парламентарий выразил недовольство тем, что президент назначает на ключевые посты своих приближенных лиц.

В ответ на это другой депутат партии «Слуга народа» Николай Тищенко подошел к трибуне, отодвинул микрофон и оттеснил Лероса от трибуны.

Примечательно, что спикер Рады Дмитрий Разумков, который, как считается, находится в конфронтации с Зеленским, не остановил выступление Лероса и пытался осадить Тищенко, заявив, что тот все равно закончит свою речь, но уже со своего рабочего места.

Ранее ФАН приводил мнение политолога Денисенко о возможных перестановках в Раде. Он считает, что разгон правительства даст Зеленскому больше, чем отставка спикера.