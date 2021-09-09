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Лента Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» вошла в программу Лондонского фестиваля

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 12:14
Общество
Лента Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» вошла в программу Лондонского фестиваля
Кадр из фильма «Петровы в гриппе»

Лондон, 9 сентября. Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» попал на Международный Лондонский кинофестиваль, который пройдет в Великобритании с 6 по 17 октября.

Картина Серебренникова — это экранизация романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». В произведении рассказывается о семье автослесаря, которая во время болезни оказывается на границе двух миров. Главные роли в киноленте исполнили Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников и Юра Борисов, пишет «Культуромания».

Фильм Кирилла Серебренникова уже показывали на Каннском кинофестивале. Лента претендовала на Золотую пальмовую ветвь, но уступила награду «Титану». «Петровы в гриппе» получили в Каннах приз Vulcain Prize.

Режиссер «Петровых в гриппе», говоря о работе, указал на значимость картины. По его словам, через фильм он пытался выразить свое отношение к важным и фундаментальным понятиям.

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серебренников петровы в гриппе лондонский кинофестиваль
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