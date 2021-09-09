Пашинян выразил соболезнования по случаю смерти главы МЧС России Зиничева

Ереван, 9 сентября. Армянский премьер-министр Никол Пашинян выразил соболезнования семье погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева.

Политик направил соответствующую телеграмму президенту РФ Владимиру Путину. По словам Пашиняна, известие о трагической гибели руководителя ведомства глубоко его опечалило.

«От имени народа Армении и лично от меня прошу передать слова искреннего сострадания и поддержки родным и близким Евгения Зиничева», — сказано в телеграмме Пашиняна.

Глава МЧС погиб при исполнении служебных обязанностей во время проведения учений в Норильске. Министр пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, который сорвался со скалы.

Как стало известно ранее, посольство США выразило соболезнования в связи со смертью генерала Зиничева. Соответствующее сообщение появилось на сайте диппредставительства.