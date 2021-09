Полиция США готовится оборонять Капитолий от «Гордых парней» и «Хранителей клятвы»

Вашингтон, 9 сентября. Полиция планирует оградить Капитолий и здание Верховного суда металлическим забором в преддверии митинга ультраправых сил, который запланирован на 18 сентября. Силовые службы установят те же уровни защиты, что были после захвата здания 6 января этого года, сообщает The Huffington Post.

Extremist groups are expected to attend the Sept. 18 rally to demand "justice" for those charged after the insurrection. https://t.co/KPWLHZk0LL

По данным СМИ, американские правоохранители обеспокоены возможным насилием во время митинга и поэтому планируют установить защитные сооружения. Металлические ограждения появятся вокруг Капитолия, а также здания Верховного суда и перекроют все прилегающие улицы.

Митинг, который запланирован на 18 сентября, называется «Справедливость для 6 января». Его участники выступят в защиту 570 задержанных во время штурма Капитолия. Активисты уверены, что люди преследуются по политическим мотивам и потому не могут рассчитывать на справедливое расследование. На акции ожидается порядка 500 человек. По данным СМИ, в митинге также планируют принять участие крайне правые экстремистские группы, такие как «Гордые парни» и «Хранители клятвы».

Far-right extremist groups are planning to attend a rally at the U.S. Capitol designed to demand “justice” for the hundreds of people who have been charged in connection with January's insurrection, people familiar with the situation tell @AP. https://t.co/kEFeY7NLDk