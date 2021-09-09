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Полиция США готовится оборонять Капитолий от «Гордых парней» и «Хранителей клятвы»
Весь мир
Полиция США готовится оборонять Капитолий от «Гордых парней» и «Хранителей клятвы»
pixabay.com  / 

Вашингтон, 9 сентября. Полиция планирует оградить Капитолий и здание Верховного суда металлическим забором в преддверии митинга ультраправых сил, который запланирован на 18 сентября. Силовые службы установят те же уровни защиты, что были после захвата здания 6 января этого года, сообщает The Huffington Post.

По данным СМИ, американские правоохранители обеспокоены возможным насилием во время митинга и поэтому планируют установить защитные сооружения. Металлические ограждения появятся вокруг Капитолия, а также здания Верховного суда и перекроют все прилегающие улицы.

Митинг, который запланирован на 18 сентября, называется «Справедливость для 6 января». Его участники выступят в защиту 570 задержанных во время штурма Капитолия. Активисты уверены, что люди преследуются по политическим мотивам и потому не могут рассчитывать на справедливое расследование. На акции ожидается порядка 500 человек. По данным СМИ, в митинге также планируют принять участие крайне правые экстремистские группы, такие как «Гордые парни» и «Хранители клятвы».

Двухметровый забор был установлен вокруг Капитолия после захвата здания 6 января и простоял порядка полугода. Его демонтировали в начале июля.

Полиция США готовится оборонять Капитолий от «Гордых парней» и «Хранителей клятвы»
Федеральное агентство новостей  / 

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