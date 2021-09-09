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Талибы призвали ООН исключить членов нового правительства из черных списков
Политика
Талибы призвали ООН исключить членов нового правительства из черных списков
Global Look Press  /  Rahmatullah ALizadah/XinHua

Кабул, 9 сентября. Представители движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) попросили ООН и США изменить отношение к новому Правительству Афганистана.

Члены радикального объединения призвали международную организацию и Соединенные Штаты исключить представителей нового руководства исламской республики из черных списков. Талибы отметили, что такая практика является предосудительной. Они назвали отношение ООН и США неправильным.

Ранее в Вашингтоне выразили беспокойство из-за отсутствия женщин в афганском правительстве. Представители «Талибана» подчеркнули, что в руководстве страны будут позиции для женщин. Их введут с учетом соблюдения религиозных норм, рассказали члены движения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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