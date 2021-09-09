Эфир: О победе на ЧМ по пляжному футболу рассказывает президент клуба «Кристалл»

В четверг, 9 сентября, с 16:00 в студии Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг президента пляжного футбольного клуба «Кристалл» Олега Баринова.

Россия в третий раз одержала победу на чемпионате мира по пляжному футболу. В финальном матче наша сборная со счетом 5:2 обыграла Японию.

Главным героем решающего матча стал сделавший дубль 36-летний петербуржец Юрий Крашенинников из команды «Кристалл». Его одноклубник Артур Папоротный получил «Серебряный мяч» как один из лучших игроков турнира. Всего же чемпионами мира стали шесть спортсменов из петербургской команды.

Как россиянам удалось обойти лучшие сборные мира, такие как Португалия, Бразилия, Испания?

Есть ли шансы у пляжного футбола стать олимпийским видом спорта?

Почему на чемпионат мира не приехала сборная Украины?

Чем не понравился регулирующим органам песок для поля?

Сможет ли пляжный футбол составить конкуренцию традиционному по количеству зрителей у экранов телевизоров?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» отвечает Олег Баринов.