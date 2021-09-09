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Bloomberg: США увеличили закупки российской нефти из-за урагана «Ида»
Экономика
Bloomberg: США увеличили закупки российской нефти из-за урагана «Ида»
Prt Scr youtube.com  /  Shipspotting Rotterdam

Нью-Йорк, 9 сентября. Проблемы с добычей нефти в Мексиканском заливе из-за урагана «Ида», привели к увеличению импорта российского сырья в США, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, в настоящее время остаются закрыты 77% добывающих мощностей в Мексиканском заливе. Ураган нанес энергетическому сектору США больший урон, чем любой другой шторм за последние 13 лет.

По этой причине американские нефтеперерабатывающие заводы вынуждены искать альтернативу сырью из Мексиканского залива, схожему по составу. Именно поэтому российский сорт Urals привлек внимание трейдеров из США.

В результате стоимость Urals достигла семимесячного максимума. По состоянию на 8 сентября скидка на нее составляла 1,05 доллара на каждый баррель по сравнению с Dated Brent. До урагана дисконт составлял 1,95 доллара за баррель.

Накануне мировые котировки нефти ускорили рост на фоне ожиданий свежих данных о запасах сырья в США. Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent торговались по 72,46 доллара за баррель (+1,07%), а контракты на поставки WTI в октябре — по 69,23 доллара за бочку, что на 1,29% выше, чем на закрытии предыдущей сессии.

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нефть сша urals
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