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Омолодившуюся Аллу Пугачеву сравнили с Любовью Успенской в парике
Шоу-бизнес
Омолодившуюся Аллу Пугачеву сравнили с Любовью Успенской в парике
wikipedia.org  /  Serge Serebro / CC BY-SA 3.0

Москва, 9 сентября. Певица Алла Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин посетили премьеру сериала «Вертинский». Многие фанаты с трудом узнали на снимках с мероприятия 72-летнюю Примадонну.

Звезда эстрады давно завершила музыкальную карьеру, решив посвятить себя воспитанию детей. В последнее время Пугачева редкий гость на светских мероприятиях, однако каждый ее выход на публику становится предметом для жарких споров. Пользователи Сети часто обсуждают внешность певицы, которая с годами только молодеет. Многие осуждают артистку за увлечение пластикой и другими косметологическими процедурами.

Бурное обсуждение разгорелось в Сети и после появления Примадонны на премьере сериала Авдотьи Смирновой «Вертинский». Фанаты узнали в платиновой блондинке с челкой Примадонну только благодаря Максиму Галкину, который позировал с ней перед камерами. Сбила с толку поклонников не только новая прическа звезды. Черты лица артистки так сильно изменились, что многие спутали ее с Любовью Успенской в парике.

Пользователи Сети довольно резко высказались о таком преображении 72-летней певицы. Сама исполнительница не раз признавалась, что следит за своей внешностью ради детей — двойняшек Лизы и Гарри. По словам Пугачевой, ей очень хочется, чтобы дети воспринимали ее как «моложавую маму», а не как бабушку.

«Я сначала подумала, что на фото Успенская!»;

«Боже, что она с собой сделала! Откуда эти губища? Фу, смотреть неприятно!»;

«Это она соки из Галкина пьет — в итоге он стареет, она молодеет», — съязвили пользователи Сети.

Ранее Примадонна прокомментировала смерть художника-постановщика Бориса Краснова, которого не стало после долгой борьбы с болезнью. Певица назвала сценографа своим близким другом и рассказала в социальной сети Instagram, каким она его запомнит.

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Все новости / Шоу-бизнес / Омолодившуюся Аллу Пугачеву сравнили с Любовью Успенской в парике
галкин пугачева красота внешность
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