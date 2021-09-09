Звезда фильма «Моя большая греческая свадьба» Майкл Константин умер в 94 года

Вашингтон, 9 сентября. Американский актер греческого происхождения Майкл Константин ушел из жизни в возрасте 94 лет, передает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на родственников звезды.

Майкл Константин скончался 31 августа в окружении семьи в своем доме на территории родного города Рединг, штат Пенсильвания. Известно, что некоторое время до своей смерти артист серьезно болел.

Актер родился 22 мая 1927 года в семье иммигрантов из Греции. В 1970 году за роль директора в «Комнате 222» Константин получил премию «Эмми» как лучший актер второго плана, а также номинацию на «Золотой глобус».

Майк Константин приобрел широкую известность в 2002 году после роли Костаса «Гаса» Портокалоса, отца Тулы Портокалос, в «Моей большой греческой свадьбе». В 2016 году вышел сиквел фильма также с участием артиста.