Ушел из жизни бывший мэр кузбасского города Мыски Юрий Торопов

Кемерово, 9 сентября. Экс-глава Мысков Юрий Торопов умер в 69 лет. Незадолго до смерти у него диагностировали коронавирус.

Торопов был главой кузбасского города 10 лет. На этот пост жители Мысков избирали три раза — в 1999, 2003 и 2008 годах.

Церемония прощания с бывшим главой Мысков Юрием Тороповым пройдет 10 сентября с 10:00 до 13:00 на территории горэлектросети, сообщает городская администрация.

Румынский актер и режиссер, бывший министр культуры страны Ион Карамитру скончался в воскресенье. Артист руководил Министерством культуры Румынии в 1996-2000 годы.