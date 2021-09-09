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Ушел из жизни бывший мэр кузбасского города Мыски Юрий Торопов

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 11:54
Общество
Ушел из жизни бывший мэр кузбасского города Мыски Юрий Торопов
pixabay.com

Кемерово, 9 сентября. Экс-глава Мысков Юрий Торопов умер в 69 лет. Незадолго до смерти у него диагностировали коронавирус.

Торопов был главой кузбасского города 10 лет. На этот пост жители Мысков избирали три раза — в 1999, 2003 и 2008 годах.

Церемония прощания с бывшим главой Мысков Юрием Тороповым пройдет 10 сентября с 10:00 до 13:00 на территории горэлектросети, сообщает городская администрация.

Румынский актер и режиссер, бывший министр культуры страны Ион Карамитру скончался в воскресенье. Артист руководил Министерством культуры Румынии в 1996-2000 годы.

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похороны смерть кузбасс мэр мыски юрий торопов
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