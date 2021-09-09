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Ростовчане обеспокоены повышением цен на муку и хлеб
Общество
Ростовчане обеспокоены повышением цен на муку и хлеб
pexels.com  /  Marianna OLE

Ростов-на-Дону, 9 сентября. После прямой линии губернатора в Ростовской области заговорили о ценах на хлеб. Жители области и так регулярно обращаются в различные инстанции с жалобами на подорожание продуктов, но повышение цен на хлеб при рекордно высоких урожаях — это нонсенс.

Глава региона в своем выступлении на областном ТВ отметил, что на уровне области делается практически все, чтобы сдержать цены на такой продукт, как хлеб. По его словам, отпускная цена муки остается без изменений и составляет 40 рублей 60 копеек за килограмм, однако наблюдается увеличение потребительской стоимости на 8,4%, которая преодолевает отметку в 50 рублей.

«Сегодня потребительская цена на хлеб у нас ниже, чем по всему ЮФО. Мы ведем работу с представителями торговли и готовы компенсировать часть расходов для тех, кто повышает цены», — отметил в своем выступлении губернатор.

Василий Голубев также пояснил, что рост складывается не только из цены на сырье, но и расходов на транспорт и горюче-смазочные материалы.

Однако каким образом формируется цена на муку, все равно до конца неясно. Ведь в этом году за всю историю Ростовской области урожай ранних зерновых составил 12 млн 685 тыс. тонн. Как отмечает сам глава региона — такого еще не было. Да и цена на зерно, по его словам, в настоящее время пребывает на уровне, компенсируя технику и затраты на удобрения.

Из собственных наблюдений можно добавить, что в Ростовской области, да и в самом Ростове, существует масса частных пекарен, где булка хлеба на выходе стоит 30 или 35 рублей. Причем качество самого продукта в разы превосходит хлеб, который продается в сетевых магазинах при цене 32 рубля за половину буханки. Поэтому ростовчанам, которые жалуются на качество хлеба, купленного в магазинах, стоит обратить свой взор в сторону частных предпринимателей. Сэкономив не только на своих расходах, но и поддержав мелкий бизнес.

Ранее ФАН сообщал, что во время прямой линии губернатор Ростовской области рассказал о создании на Дону нового ведомства, которое будет решать вопросы с зарослями амброзии. 

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