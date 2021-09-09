Зачем нужен обновленный QR-код после ревакцинации

Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом сообщил, что граждане, которые прошли ревакцинацию, могут получить обновленные QR-коды. На данный момент каждый, кто прошел вакцинацию, получает сертификат и электронную запись на портале «Госуслуги» с прикрепленным QR-кодом. Подробнее — в материале издания «Лайф».

Однако с весны 2021-го у людей, которые делали прививку около года назад, защитный эффект от вакцины стал снижаться. Многие граждане прошли повторную вакцинацию, но с получением нового QR-кода у них возникли трудности.

Какая сейчас вообще необходимость в QR-коде, ведь он был нужен только в Москве и Московской области более месяца назад, когда из-за ухудшения эпидемиологической ситуации без него нельзя было попасть в некоторые госучреждения и в места общепита? В некоторых случаях актуальный QR-код все еще необходим.

В сферах деятельности, напрямую касающихся оказания услуг населению, клиентов на законодательном уровне запрещено обслуживать работникам, не прошедшим вакцинацию.

Некоторые московские работодатели также мотивируют своих сотрудников прививаться. Во многих крупных компаниях практикуется премирование работников, прошедших вакцинацию. Как мотивационное подкрепление часто используют дополнительные отпускные дни или специальные разовые денежные выплаты. Доказательством сделанной работником прививки от COVID-19 является не сертификат, а именно QR-код. В случае, когда его нет или он почему-то не обновлен, премирования не будет.

Еще один вариант, когда QR-код может понадобиться гражданам РФ, — это осуществление зарубежных поездок. Некоторые европейские страны требуют, чтобы сертификат о вакцинации и QR-код к нему были не старше 270 дней. В противном случае считается, что защита человека от вируса могла ослабнуть.

У некоторых россиян сложности возникали уже после возвращения на родину. В ряде госкомпаний руководство требовало наличия действующего QR-кода о вакцинации, если же такового не было, сотрудников отправляли на двухнедельный карантин, после которого премиальная часть ежемесячных выплат им не полагалась.

Больше всего обращений по поводу обновления QR-кодов после ревакцинации поступает в Москве, поэтому столичные власти учли пожелания тех, кто столкнулся с проблемами. Уже сообщили, что на предстоящей неделе заработает система, которая будет отслеживать генерацию нового QR-кода сразу после прохождения ревакцинации.

Как только QR-код обновится, об этом для удобства ревакцинированных сразу же поступит СМС-сообщение. Информация о повторной вакцинации автоматически будет отображаться и в электронной медкарте, где новый QR-код будет также доступен. Такая электронная карта ведется по желанию москвича, полный доступ к ней можно получить, следуя инструкциям на портале mos.ru. Те из вакцинированных в Москве, у кого нет электронной карты или кто не прикреплен ни к одной из московских поликлиник, получить обновленный QR-код могут, запросив его через портал «Госуслуги».

Ранее ФАН сообщал, что власти Москвы запустят сервис для продления срока действия QR-кодов.