Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 сентября 12:41
12:40
Происшествия
Трехлетний мальчик погиб во время пожара в частном доме под Саратовом
12:39
Происшествия
Спасатели извлекли из-под завалов тела жертв взрыва в Ногинске
12:36
Политика
Владимир Путин намерен лично проститься с погибшим Евгением Зиничевым
12:36
Политика
Песков опроверг сообщение об участии Путина в Генассамблее ООН
12:36
Экономика
Мишустин: мораторий на проверки МСП продлен на год
12:35
Армия
Полковник Тимошенко назвал российское миролюбие «ударом» по общеевропейской армии
12:31
Экономика
Хуснуллин отметил рост темпов ввода жилья в России на 31% с начала года
12:31
Армия
Минобороны Армении высоко оценило миссию российских миротворцев в Карабахе
12:31
Общество
Пермский зоопарк сделал бесплатным вход для людей с фамилией Журавлев
12:30
Политика
Чехия снова хочет дружить с Россией, продолжая вредить ей
Все новости

Правительство Перу не разрешило создателям «Трансформеров» привозить роботов в Мачу-Пикчу
Общество
Правительство Перу не разрешило создателям «Трансформеров» привозить роботов в Мачу-Пикчу
ru.wikipedia.org  /  Diego Delso

Вашингтон, 9 сентября. Власти Перу разрешили создателям новой части фильма «Трансформеры» проводить съемку на территории древней столицы инков Мачу-Пикчу. Но у киношников есть запрет на привоз роботов.

Кинематографистам разрешили работать на территории главной достопримечательности Перу только четыре дня. При этом создателям ленты предъявили ряд требований. Директор археологического комплекса Хосе Бастанте сообщил, что даже маленькая часть робота не может оказаться на территории Мачу-Пикчу.

«В Мачу-Пикчу будут снимать только двух основных актеров», — приводит ТАСС слова Бастанте.

Новая часть «Трансформеров» получила подзаголовок «Восхождение Звероботов». Основные съемки киноленты начались в начале лета в Лос-Анджелесе. Выход картины ожидается в 2022 году. Главные роли в фильме исполнят Рон Перлман, Энтони Рамос и Луна Лорен Велес.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Правительство Перу не разрешило создателям «Трансформеров» привозить роботов в Мачу-Пикчу
кино трансформеры мачу-пикчу
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru