Правительство Перу не разрешило создателям «Трансформеров» привозить роботов в Мачу-Пикчу

Вашингтон, 9 сентября. Власти Перу разрешили создателям новой части фильма «Трансформеры» проводить съемку на территории древней столицы инков Мачу-Пикчу. Но у киношников есть запрет на привоз роботов.

Кинематографистам разрешили работать на территории главной достопримечательности Перу только четыре дня. При этом создателям ленты предъявили ряд требований. Директор археологического комплекса Хосе Бастанте сообщил, что даже маленькая часть робота не может оказаться на территории Мачу-Пикчу.

«В Мачу-Пикчу будут снимать только двух основных актеров», — приводит ТАСС слова Бастанте.

Новая часть «Трансформеров» получила подзаголовок «Восхождение Звероботов». Основные съемки киноленты начались в начале лета в Лос-Анджелесе. Выход картины ожидается в 2022 году. Главные роли в фильме исполнят Рон Перлман, Энтони Рамос и Луна Лорен Велес.