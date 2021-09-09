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Власти Израиля арестовали родственников бежавших из тюрьмы «Гильбоа» палестинцев
Весь мир
Власти Израиля арестовали родственников бежавших из тюрьмы «Гильбоа» палестинцев
Global Look Press  /  Gil Eliyahu/JINI

Тель-Авив, 9 сентября. Сотрудники Службы безопасности Израиля, не сумев отыскать ранее бежавших из тюрьмы строгого режима «Гильбоа» заключенных, арестовали их родственников.

Шестеро членов палестинских вооруженных групп, в том числе бывший командир «Бригады мучеников Аль-Аксы» Закария Зубейди, 6 сентября совершили побег через прорытый ими подземный ход. Несмотря на мобилизацию правоохранительных органов, установку блокпостов и применение разведывательных беспилотников, задержать преступников не удалось.

При этом палестинские организации заявили, что окажут вооруженное сопротивление израильским войскам, если те попробуют войти в лагерь беженцев в Дженине, куда могли направиться беглецы. Глава «Исламского джихада» (запрещен в РФ) Халед аль-Батш заявил о готовности ответить Тель-Авиву за причинение любого вреда заключенным и призвал всех палестинцев оказать им помощь.

Израильские военнослужащие совершили несколько рейдов по населенным пунктам вокруг Дженина и 7 сентября задержали троих жителей деревни Наура, подозреваемых в пособничестве преступникам. На следующий день стало известно об аресте шести родственников Махмуда Арда, руководившего побегом, Мухаммада Арда и Мунаделя Инфейат.

Информация об этом вызвала широкий резонанс среди палестинцев, которые обвинили Тель-Авив в применении «коллективных наказаний» и захвате мирных жителей в качестве заложников, чтобы принудить беглецов сдаться. По последним данным израильской разведки, к настоящему времени бывшие заключенные уже могут находиться на территории соседней Иордании.

Власти Израиля арестовали родственников бежавших из тюрьмы «Гильбоа» палестинцев
Global Look Press  / Gil Eliyahu/JINI

Представитель «Объединенного арабского списка» в парламенте Израиля Сами Абу Шехаде в беседе с журналистом Arab News назвал реакцию сил безопасности страны «истеричной».

«Они совершают жестокие акты мести в отношении заключенных и их семей. Мы осуждаем эти коллективные наказания и призываем к немедленному прекращению актов агрессии против нашего народа», — заявил он.

Аналогично высказался и православный священнослужитель Аталла Ханна, который счел действия Тель-Авива бесчеловечным и варварским деянием.

Ведущий радиоканала «Аджал» в Рамалле сообщил, что изначально израильтяне планировали отследить заключенных по звонкам на телефоны их родных, однако впоследствии решили использовать членов семей «в качестве разменной монеты». Такую же точку зрения высказал и директор Международного центра консультаций в Хайфе Вади Абу Нассар.

Тель-Авив крайне болезненно воспринял побег палестинцев из тюрьмы, которая считается одной из самых защищенных в еврейском государстве и служит местом заключения для множества боевиков, осужденных на пожизненный срок.

Помимо серьезного удара по репутации служб безопасности страны, этот инцидент, который был с восторгом встречен не только жителями Палестины, но и населением ряда арабских стран, может воодушевить вооруженные формирования Западного берега реки Иордан и сектора Газа на очередную волну антиизраильских выступлений и дестабилизировать ситуацию в еврейском государстве.

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