Аэропорт Кабула возобновит международные рейсы в течение трех дней

Кабул, 9 сентября. Прием и отправка международных рейсов возобновится в аэропорту Кабула в Афганистане в течение трех дней, сообщили представители воздушной гавани.

Обслуживание ряда внутренних рейсов также возобновилось в аэропорту афганской столицы. Национальный перевозчик Ariana Afghan Airlines уже выполнил перелеты в три провинции. Пока что воздушная гавань не осуществляет международные рейсы, однако они должны возобновиться в течение трех дней.

Власти Катара и Турции оказали Афганистану финансовую поддержку, Кабул получил 30 тыс. долларов. Средства были направлены на восстановление работы столичного авиаузла.