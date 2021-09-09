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Аэропорт Кабула возобновит международные рейсы в течение трех дней

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 11:48
Общество
Аэропорт Кабула возобновит международные рейсы в течение трех дней
wikipedia.org  /  Carl Montgomery / CC BY 2.0

Кабул, 9 сентября. Прием и отправка международных рейсов возобновится в аэропорту Кабула в Афганистане в течение трех дней, сообщили представители воздушной гавани.

Обслуживание ряда внутренних рейсов также возобновилось в аэропорту афганской столицы. Национальный перевозчик Ariana Afghan Airlines уже выполнил перелеты в три провинции. Пока что воздушная гавань не осуществляет международные рейсы, однако они должны возобновиться в течение трех дней.

Власти Катара и Турции оказали Афганистану финансовую поддержку, Кабул получил 30 тыс. долларов. Средства были направлены на восстановление работы столичного авиаузла.

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