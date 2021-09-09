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Ситуация в Афганистане может стать поводом для новой встречи Путина и Байдена

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 11:47
Политика
Ситуация в Афганистане может стать поводом для новой встречи Путина и Байдена
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 9 сентября. Афганский вопрос может стать поводом для нового саммита президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Российский политик напомнил, что Соединенные Штаты за 20 лет пребывания на территории Афганистана полностью разрушили экономику азиатской страны, поэтому Кабул не сможет самостоятельно справиться с образовавшимся кризисом.

Алексей Чепа добавил, что мнения Евросоюза и США разделились по афганскому вопросу. Помочь азиатской стране могут только новые реформы.

«Я думаю, что это одна из возможных тем вероятных новых переговоров Путина и Байдена», — сказал депутат.

Как стало известно ранее, Москва и Вашингтон ведут переговоры по организации новой встречи Путина и Байдена. Предполагается, что саммит может состояться в октябре текущего года.

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