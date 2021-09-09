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Самолет сборной Германии по футболу сел в Эдинбурге из-за аварийной ситуации на борту

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 11:47
Происшествия
Самолет сборной Германии по футболу сел в Эдинбурге из-за аварийной ситуации на борту
pixabay.com  /  StockSnap

Эдинбург, 9 сентября. Самолет сборной Германии по футболу, летевший рейсом из Рейкьявика во Франкфурт, совершил экстренную посадку в Эдинбурге.

Пилоты подали сигнал о неполадках на борту, когда самолет летел над шотландским городом Арброт. Воздушное судно приземлилось в Эдинбурге.

Сборные Исландии и Германии провели матч в Рейкьявике в рамках отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года. Игра завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:0.

Несколько дней назад в Хабаровске самолет прервал взлет из-за сработавшей сигнализации. Инцидент произошел во время разбега лайнера. Пилоты сообщили, что сработала сигнализация об открытии багажной двери и они возвращаются на базу. Тревога оказалась ложной.

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футбол самолет игра
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