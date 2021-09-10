Косметолог Егорова объяснила, почему осенью кожа лица требует особого ухода

Осенью не только иммунитет нуждается в особой защите и помощи, но и коже лица требуется усиленный уход. Кожа, привыкшая к летней жаре, перестраивается, приспосабливаясь к морозному ветру, недостатку солнца и перепадам температуры. В беседе с корреспондентом ФАН дерматолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала, как правильно ухаживать за лицом в переходный период.

«Летом многие пренебрегают солнцезащитными кремами, поэтому кожа лица загорает, а осенью загар начинает шелушиться. Помогать ей шелушиться не нужно, лучше применить увлажняющие кремы по типу кожи. Нужно помнить, что осенью лучше пить витамины для кожи, волос и ногтей, то есть подготовить организм к зиме», — объяснила собеседница ФАН.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

Татьяна Егорова отметила, что осень — хорошая пора для косметологических процедур: мезотерапии, биоревитализации, лазерной шлифовки.

«Раз в неделю нужно делать питательные и увлажняющие маски для лица — обязательно по типу кожи. Стараемся как можно меньше тонального крема наносить на лицо, а солнцезащитные кремы не стоит наносить в таких количествах, как летом. Факторы защиты лучше снизить с 50 до 30», — добавила косметолог.

Высыпания на лице чаще всего обостряются у людей с жирной кожей, объяснила Егорова.

«Снижается уровень ультрафиолета, который действует бактерицидно. Из-за этого может появиться больше высыпаний, это касается людей с жирной кожей и акне», — подчеркнула косметолог.

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