Малькова не знает, как будет содержать троих детей без алиментов

Москва, 9 сентября. Художница Светлана Малькова, муж которой ушел к актрисе Анастасии Макеевой, находится в подвешенном состоянии. Она не знает, как будет воспитывать троих детей без алиментов.

Несколько месяцев не утихает скандал вокруг личной жизни актрисы Анастасии Макеевой. Четвертым супругом артистки стал строитель Роман Мальков. Мужчина закрутил роман со звездой кино, когда официально состоял в браке с художницей Светланой Мальковой. Пока жена занималась воспитанием четверых детей в Словении, Роман Мальков, улетевший на заработки в Москву, вовсю строил отношения с Макеевой.

Светлана после развода подала в суд на алименты. На своей странице в Instagram она отметила, что требует выплат только на троих детей, поскольку старший сын захотел жить вместе с отцом и его новой супругой в Москве. Однако новоиспеченный муж артистки отказывается платить алименты, и уверяет: он оставил достаточно денег бывшей жене и ничего ей больше не должен. В скором времени должно состояться очередное судебное заседание. По словам Светланы Мальковой, пока она работает, однако как будет содержать троих детей в будущем — не знает.

«Не хочу думать об этом. Рассчитывала на алименты», — призналась художница в соцсети.

Дочь Романа Малькова — 14-летняя Аня — недавно рассказала о встрече с отцом, которая обернулась для нее полнейшим разочарованием. По словам девочки, после свадьбы с Анастасией Макеевой ее папа сильно изменился и стал чужим человеком.