Москва, 9 сентября. Россия доказала свой миролюбивый настрой, не пустив на дно британский эсминец HMS Defender, нарушивший границы РФ, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Эсминец британского флота HMS Defender летом нынешнего года вторгся в российские территориальные воды вблизи Крыма, откуда был выдворен пограничниками, открывшими предупредительный огонь. Россия могла применить более решительные меры в отношении нарушителя, потопив корабль ВМС Великобритании, заявил военный корреспондент Александр Артамонов в беседе с журналистами портала «Украина.ру». Подобное мнение высказал и капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин, прокомментировавший эту ситуацию для издания «ПолитРоссия».

Удар по британскому кораблю не привел бы к началу третьей мировой войны, напомнил эксперт о словах российского лидера Владимира Путина. Собеседник подчеркнул, что пограничники действительно могли бы применить силу в отношении нарушителя, однако Москва продемонстрировала сдержанность, не использовав столь радикальные меры. Тем самым ситуация оказалась выигрышной для России, которая не только показала всему миру свой миролюбивый настрой, но и продемонстрировала, что с РФ шутки плохи, уверен Дандыкин.

«При следующем подходе к нашим территориальным водам Запад задействовал фрегат Нидерландов. И было видно: слова нашего руководства были приняты к сведению. Уже не так агрессивно себя проявил иностранный корабль», — объяснил капитан, почему «помилование» HMS Defender у Крыма стало выигрышным для Москвы.

Ранее китайские журналисты заявили, что Пекину стоит последовать примеру Москвы и поступить с британскими моряками точно так же, как с ними поступили российские пограничники, если корабли ВМС Великобритании нарушат границы КНР в Южно-Китайском море. По их словам, флот Народно-освободительной армии Китая должен связаться по рации с нарушителями и в случае отказа прекратить провокацию открыть предупредительный огонь. Если же и подобные меры не возымеют должного эффекта, им стоит нанести удар по иностранной морской технике, уверены журналисты.

Кроме того, в СМИ появилась информация о британском политике, потерявшем на автобусной остановке секретную папку с документами, в которых были изложены детали провокационной миссии HMS Defender в Черном море, передает «Царьград». По словам журналистов, папка была утеряна Ангусом Лэпсли, который должен был получить должность посла Великобритании в НАТО.