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Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 9 сентября

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 11:35
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 9 сентября
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 9 сентября. Российские врачи подтвердили 18 380 новых случаев коронавируса в России за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Более 7% пациентов не замечали у себя никаких проявлений заболевания, обратили особое внимание специалисты. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию на COVID-19 по всей стране.

Молодежь стала чаще попадать в группу риска по коронавирусу, предупредил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Вакцинация позволит защититься от тяжелого течения заболевания и предотвратит появление новых мутаций вируса, напомнил он.

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