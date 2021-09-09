Мурашко: минздравы G20 признали «Спутник V» лучшей вакциной для профилактики COVID-19

Москва, 9 сентября. Министры здравоохранения на саммите G20 назвали вакцину «Спутник V» лучшим препаратом для профилактики коронавируса, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили уже в 70 странах по всему миру. Отечественная разработка стала прорывом в медицине за последние десятилетия, поскольку о ней знают во всех уголках Земли.

«Сейчас на G20, выступая, министры здравоохранения говорили: «Спутник» — лучший препарат для профилактики», — цитирует Мурашко РИА Новости.

Порядка 1,2 тыс. различных медикаментов появилось на рынке с начала пандемии коронавируса. Такие показатели наблюдались во всем мире впервые за всю историю. Люди молодого возраста стали чаще попадать в группу риска по коронавирусу, предупредил глава ведомтсва.