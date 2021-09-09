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Глава МИД Украины Кулеба: Киев готов вернуться к переговорам в «нормандском формате»

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 11:36
Политика
Глава МИД Украины Кулеба: Киев готов вернуться к переговорам в «нормандском формате»
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Киев, 9 сентября. Киев готов вернуться за стол переговоров по Донбассу в рамках «нормандского формата», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Чиновник с Михайловской площади подчеркнул, что речь идет о международных контактах на уровне глав министерств иностранных дел. Киев готов приступить к переговорам в любой момент, заверил украинский министр.

«Сейчас мы пытаемся согласовать, наши французские и немецкие коллеги пытаются согласовать, приемлемую для всех дату. Я очень надеюсь, что (министр иностранных дел России. — Прим. ФАН) Сергей Лавров подтвердит участие в этой встрече, нам есть о чем говорить», — отметил дипломат.

Заявление Кулебы было сделано вскоре после телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы Евросовета Шарля Мишеля. Российский лидер указал на крайне деструктивную позицию Киева по Минским соглашениям и призвал обратить внимание на проект «Крымская платформа», носящий агрессивный русофобский характер.

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