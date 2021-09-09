Папа римский Франциск подарил 15 000 порций мороженого итальянским заключенным

«Если нет вентиляторов — пусть едят мороженое». В начале августа в Италии синоптики зафиксировали аномальную жару — 48,8 градусов Цельсия. Эта температура воздуха стала рекордной в Европе. Из-за огромного количества работавших кондиционеров в итальянских городах наблюдались массовые перебои с электричеством. Именно поэтому святой престол принял решение помочь итальянцам переждать жаркое лето.

Как сообщили в ватиканской службе Папских милостей, благотворительная организация раздавала мороженое прямо на улицах Рима. Кроме того, этим летом волонтеры установили на площади Святого Петра передвижные медучреждения и душевые кабины.

В отличие от Санта-Клауса, преемник Святого Петра не обделил вниманием и «плохишей»: глава службы кардинал Конрад Краевский доставил в тюрьмы Италии 15 000 порций мороженого. До этого в июне папа Франциск лично провел для заключенных экскурсии в музеях Ватикана. Похоже, что в этот раз «римские каникулы» у арестантов выдались на славу.