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Церемония открытия учений «Запад-2021» состоялась в Нижегородской области

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 11:24
Армия
Церемония открытия учений «Запад-2021» состоялась в Нижегородской области
mil.ru  /  Минобороны РФ

Нижний Новгород, 9 сентября. Российско-белорусские учения «Запад-2021» стартовали на полигоне Мулино в Нижегородской области. Военные провели торжественную церемонию открытия совместных маневров.

В ходе церемонии заместитель министра обороны РФ Николай Панков передал приветствие от руководителя военного ведомства Сергея Шойгу, а также напомнил, что маневры носят сугубо оборонительный характер.

«Учения в составе коалиции государств используют единое понимание в войсках, укрепляют дружбу и стирают языковые барьеры между нашими военнослужащими, формируют новые совместные традиции боевого братства и войскового товарищества», — подчеркнул замглавы Минобороны.

Представители иностранных военных делегаций из Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии также обратились к участникам учений с напутствием. В завершение церемонии военнослужащие прошли по полигону торжественным маршем.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Москву раскрыть информацию о военных учениях «Запад-2021».

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россия белоруссия учения запад-2021
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