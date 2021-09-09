Прокуратура проверит информацию о разливе мазута под Красноярском

Красноярск, 9 сентября. Разлив мазута на территории Ачинского глиноземного комбината ликвидирован. Инцидент произошел на прошлой неделе, однако информация о нем появилась только сегодня.

Сообщение о ЧП на ТЭЦ появилась в социальных сетях. Прокуратура Красноярского края начала проверку. На место происшествия выехал специалист. Он установит все обстоятельства случившегося. В МЧС подтвердили информацию о разливе.

Известно, что внутри здания на котел, который был на ремонте, по ошибке подали мазут, в связи с чем произошел разлив. Сотрудники котельной уже ликвидировали последствия. Выхода жидкости за пределы помещения не произошло. Речь идет, по предварительным данным, о шести кубометрах мазута.

Тем временем разлив нефтесодержащей жидкости произошел в Сургутском районе ХМАО, на реке Лобановский Еган, сообщало URA.RU. Площадь пятна составила 2,5 тысяч кв. м. Глава природнадзора ХМАО Сергей Пикунов сообщил, что утечка на трубопроводе произошла после подготовки к запуску ранее законсервированного месторождения.

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