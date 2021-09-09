Netflix показал новый трейлер сериала «Полуночная месса»

Вашингтон, 9 сентября. Стриминговая платформа Netflix показала новый трейлер сериала «Полуночная месса», снятого Майком Флэнаганом. Шоу выйдет на сервисе 24 сентября.

В ролике молодой человек возвращается на изолированный остров, где провел детские годы. Вместе с ним приезжает таинственный священник. В городе происходят чудесные события, но вместе с этим на пляже появляются трупы животных. Жители острова начинают совершать ужасные поступки.

Сериал насчитывает семь эпизодов. В картине играют Зак Гилфорд, Хэмиш Лингклейтер, Рахул Аббури, Кейт Сигел и другие звезды.

На Netflix до конца года выйдет еще как минимум 40 проектов, в том числе комедийная драма «Не смотри наверх». В фильме играют звезды первой величины — Дженнифер Лоуренс, Леонардо Ди Каприо и Мэрил Стрип.