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Netflix показал новый трейлер сериала «Полуночная месса»
Общество
Netflix показал новый трейлер сериала «Полуночная месса»
Кадр из фильма «Полуночная месса»

Вашингтон, 9 сентября. Стриминговая платформа Netflix показала новый трейлер сериала «Полуночная месса», снятого Майком Флэнаганом. Шоу выйдет на сервисе 24 сентября.

В ролике молодой человек возвращается на изолированный остров, где провел детские годы. Вместе с ним приезжает таинственный священник. В городе происходят чудесные события, но вместе с этим на пляже появляются трупы животных. Жители острова начинают совершать ужасные поступки.

Сериал насчитывает семь эпизодов. В картине играют Зак Гилфорд, Хэмиш Лингклейтер, Рахул Аббури, Кейт Сигел и другие звезды.

На Netflix до конца года выйдет еще как минимум 40 проектов, в том числе комедийная драма «Не смотри наверх». В фильме играют звезды первой величины — Дженнифер Лоуренс, Леонардо Ди Каприо и Мэрил Стрип.

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netflix сериал полуночная месса
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