Бизнес-аналитик Ильичева назвала плюсы и минусы голосовых сообщений

Все нововведения и разработки, расширяющие возможности пользователя, полезны и неизбежны в общем IT-прогрессе. Об этом в беседе с ФАН заявила бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

По мнению Ильичевой, рассуждения о пользе и вреде голосовых сообщений существуют с первых дней появления этого сервиса. Сейчас эта функция есть во всех мессенджерах и коммуникационных экосистемах во всем мире — в WhatsApp, Telegram, Gem4me, WeChat, Viber и в других приложениях.

Анастасия подчеркивает очевидность появления голосовых сообщений.

«На сервис был запрос пользователей, он был нужен, и это был логичный шаг в техническом развитии мессенджеров. И вообще все нововведения и разработки, расширяющие возможности пользователя, — полезны и неизбежны в общем IT-прогрессе», — сказала она.

Ильичева отметила, что, как и с любым изобретением и новым продуктом, дальнейшая судьба сервиса зависит от того, как и с какой целью его использует конкретный человек.

«Картина также меняется в зависимости от того, в какой среде и кем эта функция используется: офисными работниками, студентами или жителями большого города с быстрым темпом жизни», — объяснила бизнес-аналитик.

Скорость записи сообщений

Ильичева выделила важные преимущества голосовых сообщений над текстовыми. В первую очередь она отметила скорость записи сообщений.

«Действительно, для многих быстрее сказать то, что они хотят донести до собеседника, чем написать с помощью клавиатуры. Но всегда ли эта экономия времени оправдана? Безусловно, в этом есть смысл в различных экстренных ситуациях, особенно когда нужно при этом идти или бежать — тогда писать действительно очень сложно. И время может играть решающую роль. Бывают и другие бытовые или рабочие ситуации, когда на передачу сообщения есть совсем немного времени. И тут голосовые сообщения могут оказаться очень полезными», — отметила аналитик.

ФБА «Экономика сегодня» . /

Бизнес-аналитик выделила также и плюсы текстовых сообщений.

«Но гораздо больше ситуаций, когда удобнее использовать стандартный текстовый набор, записать сообщение, возможно, отправителю удобнее, но и во время записи рядом могут находиться люди, которым это может помешать. А получателю сообщения нужно его послушать, чтобы узнать, что хотел сказать собеседник. Для этого желательно, чтобы у получателя были наушники, если он находится там, где включить сообщение невозможно. И так бывает очень часто: на работе, во время совещания, на занятиях, в транспорте и даже в кино — если у вас нет наушников, вы не сможете ознакомиться с содержимым послания либо сможете, но причиняя неудобства окружающим. А в некоторых ситуациях не спасут даже наушники — например, на работе или учебе не всегда есть возможность их использовать. И тогда приходится ждать возможности включить звук или даже специально выходить, чтобы послушать сообщения», — объяснила Ильичева.

Пересылка или цитирование полученных сообщений

По словам Анастасии Ильичевой, голосовые сообщения явно уступают по функциональности и удобству текстовым. При пересылке аудиосообщения другому пользователю приходится учитывать, удобно ли ему будет слушать такое послание и весь ли текст вы хотели бы ему передать. То есть бывает необходимо отредактировать сообщение перед пересылкой.

«В случае с аудиофайлом сделать это, по крайне мере, на телефоне обычному пользователю невозможно. А значит или придется пересылать все, либо отказаться от этой идеи, что значительно ограничивает возможности обмена информацией», — отметила она.

Поиск сообщений в чатах

По мнению бизнес-аналитика, чаты в мессенджерах хранят большое количество информации, которая может понадобиться спустя некоторое время.

«Тогда на помощь приходит поиск по ключевым словам по тексту переписки. Понятно, что в случае с аудиофайлами такой поиск невозможен, и хоть что-то найти получается, только используя поиск по контексту переписки, если удалось его вспомнить», — подчеркнула она.

pixabay.com / Gerd Altmann

Простота в использовании

Аналитик подметила, что аудиосообщения во многом удобнее для того, кто их отправляет. Помимо экономии времени в голосовых сообщениях используют обычно простой разговорный язык, также у отправителя нет необходимости вспоминать правила правописания. Но для тех, кто получает такие сообщения, есть ряд минусов.

«Если все-таки сообщение удалось послушать — оно застало вас в удобном для включения аудио месте или вовремя оказались под рукой наушники — на этом возможные препятствия восприятия информации не заканчиваются: голос может быть слишком тихим, или его могут заглушать посторонние звуки, такие как шум проезжающих автомобилей или даже сильный ветер на улице, ну и просто бывает не всегда понятно, что именно сказал собеседник. Поэтому можно рекомендовать использовать аудиофайлы в большей степени в неформальном общении и не использовать их для передачи важной информации», — объяснила Ильичева.

Качество общения

По мнению Ильичевой, один из критериев качества общения — степень того, насколько оно живое. Эксперт подметила, что сторонники голосовых сообщений говорят о том, что в формате аудио с возможностью слышать голос собеседника обмен информацией получается более живым и персонализированным. Они ссылаются на то, что получается достойная альтернатива телефонному звонку. Но в этом, подчеркивает Ильичева, заключается главный подвох.

«Текстовые сообщения изначально были созданы для замены телефонного звонка, чтобы не тратить время на разговор, когда в этом нет необходимости, и чтобы не отвлекаться от дел, отправляя сообщения и отвечая на них тогда, когда есть время. А если нужен телефонный разговор — можно просто позвонить или встретиться», — отметила она.

По словам аналитика, основной вывод, который можно сделать — все технологии лучше всего использовать по их прямому назначению. Голосовые сообщения — для быстрой и краткой передачи срочной информации или какой-то информации, которую можно передать только с помощью звука.

«Заменять ими, например, рабочую переписку, которая превращается в пространный обмен междометиями, вряд ли стоит. Не зря уже сложилось негласное правило спрашивать разрешения перед тем, как отправить голосовое сообщение, как и в случае с телефонными звонками», — подметила она.

Пресс-служба «ВКонтакте» /

К счастью, технологии продолжают развиваться, и уже постепенно появляются возможности расшифровки голосовых сообщений в текстовую версию. Но эта технология пока представлена только в отдельных приложениях.

Распространение возможности расшифровки аудиосообщений в текст сделает эту функцию в мессенджерах удобной для обеих сторон, а пока можно отметить больше удобств для отправителя, чем для получателя голосовых сообщений.