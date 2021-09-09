«Еще одна публичная пощечина»: очередная неудачная попытка Украины постучаться в НАТО

Верховная рада провалила обращение к США с просьбой предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО. Тем не менее, считают эксперты, это далеко не последняя попытка украинских элит «постучаться лбом в открытую дверь». Ведь перманентная присяга на верность Западу стала в украинском политикуме своего рода ритуалом, передает корреспондент ФАН из Киева.

Депутаты парламента Украины не поддержали обращение к Конгрессу США с просьбой предоставить Киеву статус основного союзника США вне НАТО. Это постановление набрало 24 голоса при необходимых 226. Почти все 24 голоса «за» принадлежали депутатам фракции «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко. Это логично, ведь автором инициативы стал Алексей Гончаренко — их однопартиец и один из самых скандальных политиков на Украине.

О том, что такой документ не стоит выносить на рассмотрение Рады, Гончаренко и компанию предупреждали многие — начиная от коллег-депутатов и заканчивая послом Украины в США Оксаной Маркаровой.

«Украина все равно не станет основным союзником США вне НАТО, — заявила Маркарова. — Прошу инициаторов вопроса, а также других депутатов учесть, что Украина уже определилась: наша цель — членство в НАТО. Это единственное системное решение для безопасности страны, оно записано в конституции».

Маркарова разъясняла: статус основного союзника США вне НАТО — это удел стран, не планирующих или не способных вступить в Альянс. Она подчеркнула:

«Это точно не про нас. США — уже стратегический партнер Украины, так как они финансируют ВСУ и поставляют нам оружие».

С просьбами тормознуть документ выступили глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина. Но Алексей Гончаренко — не из тех, кому можно что-либо объяснить, даже простыми словами. Его недаром называют подпевалой Порошенко, ибо для Алексея есть только одно мнение — шефа, а все остальное — неважно.

Кстати, в ходе былых появлений Гончаренко в Европарламенте и его кулуарных схваток с российскими журналистами по телевизору он казался довольно крупным и могучим мужчиной. Когда же корреспондент ФАН впервые увидел его в Киеве вживую, то очень удивился: Гончаренко оказался тощим и невысоким, с непропорционально большой головой… Так вот, Гончаренко не стал никого слушать и добился рассмотрения просьбы к американскому конгрессу под соусом того, что новый статус даст Украине доступ к военным технологиям, закупкам оружия в США и к другой военной помощи.

Федеральное агентство новостей /

Таких людей, как Гончаренко, легко понять — ими движут сложные чувства, плюс полное непонимание законов геополитики. Пока на Украине радовались как дети каждой паре снайперских винтовок М-1 и сходили с ума по ПТУР «Джавелин», Америка поставляла в Афганистан (как раз имевший статус особого союзника) сотни военных внедорожником «Хамви», бронетранспортеров, дронов, вертолеты Sikorsky UH-60 «Черный ястреб» и другую сложнейшую технику. Но люди Порошенко упорно не хотят мириться с тем, что США не намерены всерьез вооружать Украину, и пытаются добиваться своего любой ценой.

Кстати, у стран со статусом «основного союзника США вне НАТО» есть все права и привилегии, присущие государствам — членам Альянса, кроме статьи 5 — «О гарантиях коллективной безопасности». Страны с таким статусом могут претендовать на военные технологии, оборонное строительство, предоставление разведданных и прочие бонусы (военные резервы, совместные разработки оружия и т. п.). При этом они не смогут воспользоваться обязательством других стран — членов НАТО прийти на помощь в случае прямого нападения или конфликта.

Но дело даже не в геополитике. А в том, что главный принцип украинской «партии войны» — всеми способами двигать страну в западные структуры. А если даже результатов не будет, так тут важен сам процесс: авось президент США Джо Байден увидит и оценит старания своих украинских адептов. Так что попытки Киева пролезть в НАТО будут обязательно продолжены — даже после того, как ближайшие партнеры, вроде президента Эстонии Керсти Кальюлайд, прямым текстом сказали:

«Украине не место в Альянсе».

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Странный ритуальный танец вокруг НАТО получил популярность у украинской элиты еще при Порошенко. С 2014-го власти Украины периодически умоляли западных партнеров принять их в Альянс. Партнеры твердо отвечали — мол, не время и не место, вам многое предстоит сделать и т. д. Но проходило несколько лет, и ритуал повторялся вновь.

Нынешнее обращение за статусом основного союзника США вне НАТО стало третьим по счету. В 2014-м президент США Барак Обама ответил на эту просьбу Порошенко твердым отказом. Якобы потому, что «уровень взаимодействия между двумя странами и так намного выше, чем этот статус». Вторую попытку Рада предприняла в марте 2017-го, утвердив аналогичное обращение к конгрессу. Затем в Америке два года думали, потом все-таки написали соответствующий законопроект, но так его в итоге и не приняли.

Кроме того, что в украинском политикуме нет согласия по поводу обращения за статусом основного союзника США вне НАТО, так еще и в самом Вашингтоне эта идея не имеет поддержки. По мнению политологов, кроме нежелания подыгрывать пиару Порошенко и его партии «ЕС», на позицию офиса президента оказал влияние Белый дом. По слухам, американцы твердо попросили Украину замять тему с НАТО. В Вашингтоне не хотят обещать Киеву военную поддержку, чтобы не обострять отношения с Москвой. Да и сам Байден не хочет выглядеть так, словно он проигнорировал просьбу Верховной рады. Впрочем, несмотря на все это, попытки пробиться в НАТО со стороны Киева наверняка будут продолжаться.

Как заявила по этому поводу в Киеве экс-министр юстиции Елена Лукаш, она не понимает, зачем Киеву вообще просить статус союзника США вне НАТО — ради еще одной пощечины?

«Парламент провалил обращение к США с просьбой предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО. Но эта попытка наверняка не будет последней. Четыре года назад, в 2017-м, Рада уже отправляла в Конгресс США аналогичное обращение. Но что-то не срослось. Статус не дали в 2014-м, не дали и в 2017-м. И сейчас, даже прими Рада этот документ, все равно не дадут, не сомневайтесь. Вашингтон не интересует такая раздражающая и обязывающая повестка», — заявила Лукаш.

Она напомнила — статус основного союзника США вне НАТО получают страны, фактически не желающие вступать в НАТО.

«Статус этот не гарантирует сотрудничество в военной и оборонной сферах, не дает никаких гарантий безопасности союзнику со стороны самих США. Просьба о таком статусе для западных дипломатов будет сигналом, что от самой идеи идти в НАТО и необходимых для этого реформ Украина уже отказалась. И теперь ей, наконец, достаточно решения США о союзническом статусе. Так что обращение депутатов, даже если оно было бы принято, в США снова бы проигнорировали. И это стало бы еще одной публичной пощечиной для Украины. Тогда к чему вообще этот проект и шум вокруг него? И да, о том, как здорово быть основным союзником США вне НАТО, могут много рассказать жители Афганистана», — заключила Лукаш.

Федеральное агентство новостей /

Украинский публицист и блогер Юрий Ткачев заявил — кажется, в Киеве сообразили, что статус постоянного члена НАТО им не светит.

«Верховная рада хотела попросить США признать Украину основным союзником вне НАТО, и этот процесс явно не завершен. Да, это звучит как «перемога» (победа. — Прим. ФАН), но на самом деле это «зрада» (предательство. — Прим. ФАН), и притом еще какая! Статус основного союзника специально был придуман для стран, которые в Альянс вступить не могут или не хотят. Видимо, у нас все-таки поняли, что заветный флаг с четырехконечной звездой нам не светит, и ищут варианты «слиться, сохранив лицо». В принципе, это правильно. Также советую нашим политикам уже сейчас начать изучать конструкцию шасси американских военно-транспортных самолетов. Ведь некоторым основным союзникам США без этих знаний пришлось трудно и больно», — напомнил Ткачев трагические детали «эвакуации» из Афганистана.

Согласно свежим опросам социологов из украинского негосударственного Центра Разумкова, 48% жителей Украины воспринимают НАТО как союзника и защитника страны. Противником Украины Альянс назвали 7% респондентов, еще 38% выразили мнение, что НАТО — «и не друг, и не враг, а так». При этом 48% уверены, что Альянс в первую очередь — оборонительный союз, 17% опрошенных назвали НАТО миротворческой организацией, а еще 22% — агрессивным военным блоком.

Россия неоднократно подчеркивала, что стремление Украины в НАТО вызывает озабоченность в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на поднятый в ходе переговоров Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского вопрос о возможном членстве Киева в НАТО. По словам Пескова, в Москве негативно относятся к такой перспективе. Он добавил, что намерение США и Украины «дружить против России» вызывает только сожаление.