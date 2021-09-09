Бывший муж Бородиной показал видео с девушкой в одном полотенце

Москва, 9 сентября. Экс-муж Ксении Бородиной Курбан Омаров открыто посмеялся над хейтерами, злобно говорящими о нем после расставания со звездой. Он показал шуточное видео с полуобнаженной девушкой.

Омаров разместил на странице в Instagram ролик, в котором показал, кем его выставляют в Сети. Он сидел в машине с голым торсом в одном полотенце. Рядом с ним расположилась певица и участница шоу «Песни» Регина Рахимова, которая закуталась в белоснежное полотенце. В видео пара пила кофе и рассуждала, почему появляется множество слухов, которые придумывают на пустом месте. Внезапно в кадр ворвалась девушка.

«Изменщик! Кобель! Мы так и знали!» — кричала незнакомка.

Омаров, удивившись, ответил своей подруге: «Повода даже не давал». Девушка согласилась со взглядами блогера. После чего Омаров и Рахимова продолжили пить кофе и мило беседовать.

Интернет-пользователи оценили миниатюру Омарова и вдоволь посмеялись. Подписчики восхитились актерскими способностями бывшего мужа Бородиной.

Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись после шести лет брака. О причинах расставания бывшие супруги не стали распространяться. После развода со звездой «Дома-2» Омаров похвастался дорогостоящей покупкой — квартирой площадью 130 квадратных метров.