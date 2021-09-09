Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 сентября 12:40
12:39
Происшествия
Спасатели извлекли из-под завалов тела жертв взрыва в Ногинске
12:36
Политика
Владимир Путин намерен лично проститься с погибшим Евгением Зиничевым
12:36
Политика
Песков опроверг сообщение об участии Путина в Генассамблее ООН
12:36
Экономика
Мишустин: мораторий на проверки МСП продлен на год
12:35
Армия
Полковник Тимошенко назвал российское миролюбие «ударом» по общеевропейской армии
12:31
Экономика
Хуснуллин отметил рост темпов ввода жилья в России на 31% с начала года
12:31
Армия
Минобороны Армении высоко оценило миссию российских миротворцев в Карабахе
12:31
Общество
Пермский зоопарк сделал бесплатным вход для людей с фамилией Журавлев
12:30
Политика
Чехия снова хочет дружить с Россией, продолжая вредить ей
12:29
Общество
Папа римский Франциск подарил 15 000 порций мороженого итальянским заключенным
Все новости

Бывший муж Бородиной показал видео с девушкой в одном полотенце
Шоу-бизнес
Бывший муж Бородиной показал видео с девушкой в одном полотенце
instagram.com  /  @zimamoscow

Москва, 9 сентября. Экс-муж Ксении Бородиной Курбан Омаров открыто посмеялся над хейтерами, злобно говорящими о нем после расставания со звездой. Он показал шуточное видео с полуобнаженной девушкой.

Омаров разместил на странице в Instagram ролик, в котором показал, кем его выставляют в Сети. Он сидел в машине с голым торсом в одном полотенце. Рядом с ним расположилась певица и участница шоу «Песни» Регина Рахимова, которая закуталась в белоснежное полотенце. В видео пара пила кофе и рассуждала, почему появляется множество слухов, которые придумывают на пустом месте. Внезапно в кадр ворвалась девушка.

«Изменщик! Кобель! Мы так и знали!» — кричала незнакомка.

Омаров, удивившись, ответил своей подруге: «Повода даже не давал». Девушка согласилась со взглядами блогера. После чего Омаров и Рахимова продолжили пить кофе и мило беседовать.

Интернет-пользователи оценили миниатюру Омарова и вдоволь посмеялись. Подписчики восхитились актерскими способностями бывшего мужа Бородиной.

Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись после шести лет брака. О причинах расставания бывшие супруги не стали распространяться. После развода со звездой «Дома-2» Омаров похвастался дорогостоящей покупкой — квартирой площадью 130 квадратных метров.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Бывший муж Бородиной показал видео с девушкой в одном полотенце
соцсети бородина омаров
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru