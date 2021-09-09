Глава Пентагона предупредил о вероятности возвращения «Аль-Каиды» в Афганистан

Вашингтон, 9 сентября. Боевики запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида»1 могут вернуться в Афганистан после ухода американского военного контингента из страны.

Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин после своей четырехдневной поездки по странам Аравийского полуострова. По его словам, террористы «Аль-Каиды» ранее использовали Афганистан в качестве базы для нападения на США, и теперь они могут снова появиться в стране, власть в которой захватили боевики движения «Талибан»1 (террористическая организация запрещенная в РФ).

Остин отметил, что в этом заключается «природа» данной группировки. При этом он добавил, что Соединенные Штаты готовы предотвратить возвращение «Аль-Каиды» в афганское государство.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил об обещании бежавшего президента Афганистана Ашрафа Гани о намерении «бороться до смерти» за свою страну. Американский чиновник также заявил, что Вашингтон не оказывал помощи афганскому лидеру при подготовке побега.

1 Организация запрещена на территории РФ.