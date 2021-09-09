Лукашенко прилетел в Москву для переговоров с Путиным

Москва, 9 сентября. Белорусский президент Александр Лукашенко прибыл на переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Москву.

Стороны планируют обсудить интеграционные процессы России и Белоруссии, а также вопросы развития двусторонних отношений между странами, сообщила пресс-служба Кремля.

Как стало известно ранее, Путин и Лукашенко затронут афганский вопрос во время переговоров 9 сентября. Президент Белоруссии сообщил, что руководство республики не будет стоять в стороне от событий, которые происходят на территории азиатского государства. Лукашенко подчеркнул, что он тщательно собирает всю информацию по этому вопросу.