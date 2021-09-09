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МЧС: прощание с Зиничевым пройдет 10 сентября в Москве
Происшествия
МЧС: прощание с Зиничевым пройдет 10 сентября в Москве
Global Look Press  /  МЧС России

Москва, 9 сентября. Прощание с погибшим на учениях в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым пройдет в Москве 10 сентября, сообщили в ведомстве.

Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека, сообщили в МЧС. Генерал бросился в воду за оператором, поскользнувшимся на выступе. Глава МЧС скончался от столкновения с камнем под водой.

«Церемония прощания с министром МЧС России, генералом армии Евгением Зиничевым состоится 10 сентября в здании НЦУКС», — говорится в сообщении.

Похороны генерала пройдут в Петербурге.

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мчс прощание зиничев
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