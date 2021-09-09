Эрдоган планирует посетить США во второй половине сентября

Анкара, 9 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен совершить рабочий визит в США. Поездка запланирована на вторую половину сентября.

Турецкий лидер планирует посетить Соединенные Штаты 19-22 сентября. В это время состоится сессия Генассамблеи ООН, которая открывается 14 сентября в штаб-квартире организации, находящейся в Нью-Йорке. Неделя высокого уровня пройдет с 21 по 27 сентября.

Ранее сообщалось, что Эрдоган готов наладить отношения с Арменией. Турецкий президент убежден, что связи Анкары и Еревана должны быть основаны на доверии, а также взаимном уважении территориальной целостности и суверенитета.