Талибы обвинили США в нарушении заключенного в Дохе соглашения

Кабул, 9 сентября. Вашингтон нарушил заключенное в катарской Дохе соглашение с представителями запрещенного в России террористического движения Талибан1, заявил представитель организации.

Поводом для заявления стало замечание Пентагона, что некоторые члены объявленного талибами нового переходного Правительства Афганистана находятся в санкционном списке США. Подобное поведение Вашингтона прямо противоречит положениям договоренности, достигнутой в столице Катара, уверены талибы.

«Чиновники Пентагона отметили, что некоторые члены кабинета министров «Исламского эмирата» или члены семьи покойного Хаккани Сахиба (Джалалуддин Хаккани — основатель запрещенного в России террористического движения «Сеть Хаккани». — Прим. ред.)... находятся в черных списках США... «Исламский эмират» считает эту позицию явным нарушением соглашения, достигнутого в Дохе», — подчеркнул представитель «Талибана».

«Талибан» объявил состав переходного Правительства Афганистана 7 сентября. Несмотря на заверения организации, что состав кабмина будет инклюзивным, министерские кресла заняли лидеры движения и союзных талибам группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.