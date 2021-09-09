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Талибы обвинили США в нарушении заключенного в Дохе соглашения

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 11:10
Политика
Талибы обвинили США в нарушении заключенного в Дохе соглашения
Global Look Press  /  Rahmatullah ALizadah/XinHua / Lance Cpl. Alexa Hernandez/ZUMAPRESS.com / Hussain Ali/Keystone Press Agency

Кабул, 9 сентября. Вашингтон нарушил заключенное в катарской Дохе соглашение с представителями запрещенного в России террористического движения Талибан1, заявил представитель организации.

Поводом для заявления стало замечание Пентагона, что некоторые члены объявленного талибами нового переходного Правительства Афганистана находятся в санкционном списке США. Подобное поведение Вашингтона прямо противоречит положениям договоренности, достигнутой в столице Катара, уверены талибы.

«Чиновники Пентагона отметили, что некоторые члены кабинета министров «Исламского эмирата» или члены семьи покойного Хаккани Сахиба (Джалалуддин Хаккани — основатель запрещенного в России террористического движения «Сеть Хаккани». — Прим. ред.)... находятся в черных списках США... «Исламский эмират» считает эту позицию явным нарушением соглашения, достигнутого в Дохе», — подчеркнул представитель «Талибана».

«Талибан» объявил состав переходного Правительства Афганистана 7 сентября. Несмотря на заверения организации, что состав кабмина будет инклюзивным, министерские кресла заняли лидеры движения и союзных талибам группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан талибан катар талибы
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