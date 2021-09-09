Павел Прилучный рассказал, как снимались постельные сцены с Мельниковой

Москва, 9 сентября. На днях состоялась премьера триллера «Соври мне правду», где снялись актеры Павел Прилучный и Дарья Мельникова. Фильм уже назвали одним из самых провокационных в российском кино.

Исполнители главных ролей — Павел Прилучный и Дарья Мельникова — перед выходом картины в широкий прокат побывали в шоу «Вечерний Ургант», где раскрыли детали съемочного процесса. После выхода трейлера многие фанаты предположили, что между артистами могли вспыхнуть чувства, ведь такую страсть непросто изобразить на экране.

Однако сам Прилучный утверждает, что съемки пикантных сцен были для них не более чем обычной работой. Поначалу, вспоминает актер, он конечно же сильно волновался, потому что нужно было «постоять голеньким» на глазах у 40 человек. Однако напряженную атмосферу все присутствующие на съемочной площадке пытались разрядить шутками. Это и помогло Прилучному и Мельниковой в съемках эротических сцен.

«Нет, конечно, во время съемок фильма были такие эпизоды, когда мы просили людей выйти с площадки. Оставался только режиссер», — отметил Прилучный в шоу «Вечерний Ургант».

Артисты признались, что согласились на съемки в проекте из-за интересного и оригинального сценария. Однако, по словам Павла Прилучного, он и его партнерша по площадке были обеспокоены, как именно будут сняты постельные сцены. Он объяснил, что подобные эпизоды часто на экране выглядят нелепо и смешно. Актеров успокоил оператор фильма, который ответственно подошел к делу и нашел самые удачные ракурсы для съемки «обнаженки».

Слухи о романе Прилучного и Мельниковой набирают обороты. Фанаты отмечают, что оба артиста находятся в разводе и могли бы стать одной из красивых пар российского шоу-бизнеса. В начале лета звезда «Папиных дочек» подтвердила развод с Артуром Смольяниновым. По ее словам, их браку не помешали ни кризис, ни карантин, просто «так сложились обстоятельства».