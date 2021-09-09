Замглавы МИД России назвал «Аль-Каиду» угрозой для всего мира

Москва, 9 сентября. Россия воспринимает «Аль-Каиду»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) в качестве угрозы для всего мира, заявил заместитель министра иностранных дел Олег Сыромолотов.

Дипломат отметил, что в современных условиях проблема иностранных террористов-боевиков стала очень актуальной. Она образовалась с появлением на Ближнем Востоке радикалов из ИГИЛ1 (запрещенная в РФ террористическая организация), которые начали притягивать к себе джихадистов из разных уголков всего мира.

Олег Сыромолотов подчеркнул, что радикалы «Аль-Каиды» представляют собой не меньшую угрозу, поскольку террористическое движение имеет достаточное количество финансовых и боевых ресурсов, пишет РИА Новости.

«Аль-Каида» ранее взяла на себя ответственность за обстрел базы ОАЭ в Йемене. Террористы заявили, что 4 апреля выпустили две ракеты по лагерю, в котором базировались эмиратские военнослужащие.

1 Организация запрещена на территории РФ.