Более 400 детей-сирот обеспечили жильем в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 9 сентября. Более 1,5 млрд рублей выделил областной бюджет на обеспечение жильем детей-сирот в 2021 году. На начало сентября было закуплено жилых помещений в региональных муниципалитетах для 439 человек. Об этом сообщил заместитель губернатора Виктор Вовк на совещании с органами местного самоуправления.

Заместитель главы региона отметил, что муниципалитетам необходимо усилить контроль за реализацией мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот и не допустить нарушений жилищных прав.

«Этот вопрос должны взять на контроль главы местных администраций. Необходимо находить новые площадки и определять оптимальную стоимость, формировать муниципальный жилой фонд, направленный на обеспечение жильем не только детей-сирот, но и других категорий граждан, таких как врачи и учителя», — заявил Виктор Вовк.

Заместитель губернатора Ростовской области призвал глав муниципалитетов решать задачу системно и комплексно.

Ранее ФАН рассказывал, как правительство Ростовской области на заседании по теме обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, внесло изменения в свои постановления. В сообщении говорилось, что в текущем году на жилье для детей-сирот предусмотрено выделение 1,588 млрд рублей. Этих средств хватит на жилье более чем для тысячи нуждающихся.