Турция выступила за взаимодействие с движением «Талибан»

Анкара, 9 сентября. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости поддержания контактов с движением «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация).

Глава турецкого государства провел телефонные переговоры с премьер-министром Италии Марио Драги. В ходе разговора стороны обсудили сложившуюся на территории Афганистана ситуацию. Эрдоган заявил, что сейчас необходимо взаимодействовать с талибами для обеспечения доставки гуманитарной помощи в азиатскую страну, в противном случае может усилиться миграционное давление, сообщили в администрации турецкого президента.

Эрдоган также отметил необходимость в кратчайшие сроки начать переговоры по обновлению таможенного союза и миграционного соглашения между Европейским союзом и Турцией.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что его страна готова наладить контакты с талибами. По его словам, Афганистан должен стать мирным государством.

1 Организация запрещена на территории РФ.