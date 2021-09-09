Турецкие корветы для Украины — много вопросов и мало ответов

Чем дальше, тем больше постройка турецких корветов для ВМСУ превращается во множество вопросов, лишенных ответов. Пожалуй, единственным логичным объяснением украинского феномена «Давайте закажем для себя военные корабли в Турции» является стремление власть предержащих в Киеве заняться «попилом» средств военного бюджета Украины. К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший обстоятельства украино-турецкого соглашения о постройке корветов типа Ada.

Корветы вместо «волчьих стай»

7 сентября в Стамбуле состоялась церемония официальной закладки для военно-морских сил Украины первого корвета турецкого проекта MILGEM (типа Ada), конструируемого в рамках заключенного в декабре 2020 года соглашения о строительстве для Украины четырех боевых кораблей данного типа. Головным подрядчиком в строительстве корветов для Украины выступает турецкая государственная проектно-конструкторская компания Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. На церемонии закладки было сообщено, что головной корвет должен быть передан Украине для достройки и доукомплектования в 2022 году и войти в состав ВМС Украины в 2024 году.

8 сентября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о развитии ВМСУ до 2031 года, содержащее указание на необходимость насыщения военно-морских сил «незалежной» кораблями класса «корвет».

Как мы видим, Киев, практически лишившийся своих ВМС в виду собственного разгильдяйства и последствий воссоединения Крыма с Россией, продолжает прикладывать серьезные усилия для «возрождения» на Черном море «украинской военно-морской мощи».

Украино-турецкое соглашение о постройке для ВМСУ четверки корветов типа Ada предусматривает постройку в Стамбуле корпуса лишь головного корвета. Три остальных корвета с участием турецкой стороны должны быть построены в Николаеве на заводе «Океан». При этом стоимость постройки каждого корвета (без стоимости его вооружения) оценивается минимум в 260 млн евро.

У заложенного для ВМСУ корвета заявлено полное водоизмещение — 2300 тонн при длине корпуса 99,6 метра. Корабль будет оснащен «интернациональным» комплексом вооружения, включающим американские противокорабельные ракеты Harpoon, итальянскую 76-мм артустановку Leonardo Super Rapid, французский ЗРК малой дальности MBDA VL MICA, германскую 35-мм зенитную артустановку Rheinmetall Millennium, турецкие 12,7-мм дистанционно управляемые пулеметные установки Aselsan STAMP, выпускаемые консорциумом европейских компаний EuroTorp, противолодочные торпеды MU-90. В единое целое данный комплекс вооружения связывает интегрированная корабельная боевая система управления GENESIS турецкой разработки, но имеющая ряд комплектующих западного производства.

Украино-турецкая договоренность о постройке при помощи Турции для ВМСУ четверки корветов свидетельствует о том, что Киев отказывается от столь долго тиражируемых постмайданной властью бредней о катерных «волчьих стаях» в пользу создания традиционных сбалансированных ВМС.

Вроде бы все понятно и ожидаемо. Однако, как всегда, когда речь идет о современной Украине, тут есть ряд «но».

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

«Я очень удивила турецкую сторону»

Выбор турецкого проекта корвета для ВМСУ означает, что украинским кораблестроителям придется отказаться от надежды на достройку корвета собственного проекта «Владимир Великий», заложенного в Николаеве еще в 2011 году. Ну просто потому, что, не осилив самостоятельно постройку корветов по одному проекту, одновременную постройку корветов по двум разным проектам «незалежная» не осилит тем более.

Вызывает серьезные сомнения возможность Киева профинансировать постройку не только всей четверки корветов типа Ada, но даже одного из них. И это еще не все. Корабль ведь мало построить и ввести в строй. Его также следует постоянно поддерживать в боеспособном состоянии, что обходится государству отнюдь не в копейки. В конце января 2021-го на Украине состоялась встреча экспертов службы по морской безопасности, в ходе которой внезапно выяснилось, что ежегодные эксплуатационные расходы на четыре корвета типа Ada в четыре раза превысят текущий бюджет ВМСУ! Несколько ошарашенные таким поворотом эксперты задали украинскому военно-морскому командованию вопрос в духе известной строчки из песни Высоцкого — «Где деньги, Зин?» Ответа на этот вопрос ни тогда, ни сейчас не прозвучало, что позволяет классифицировать украинскую затею с заказом корветов как финансовую авантюру. Примерно так же в 2011-м украинцы пафосно начинали постройку в Николаеве «Владимира Великого». Итог известен — «воз и ныне там».

Дальше — веселее. Перед тем, как заключить с Украиной соглашение о постройке для ВМСУ четырех корветов типа Ada, Турция намеревалась построить для собственного ВМС 12 таких же корветов... из которых удалось ввести в строй лишь четыре. Знаете, почему так получилось? Для начала реальная стоимость постройки корветов оказалась заметно выше той, что предполагалась до их закладки. Плюс к этому множество узлов и агрегатов корветов типа Ada, включая элементы комплекса вооружения и главной энергетической установки, выпускались западными предприятиями. После охлаждения отношений Анкары с Вашингтоном, последовавшего вслед за провалившейся попыткой военного переворота в Турции в 2016 году, возможность получения комплектующих для турецких корветов из США, Италии, Германии и Франции оказалась ограничена. Полностью справиться с импортозамещением турецкому ОПК не удалось. Все это вызывает большой скепсис в отношении успешной реализации Анкарой и Киевом программы постройки корветов типа Ada для ВМСУ.

Судя по всему, сомнения в возможности постройки для Украины аж четырех корветов типа Ada испытываем не только мы, но и сами турецкие кораблестроители. По крайней мере, недавно представитель украинских кораблестроительных предприятий Оксана Врублевская сообщила следующее:

«Пару недель назад я в Турции посетила компанию, которая будет поставлять корветы в Украину, с целью узнать больше о вероятном участии украинских предприятий в локализации производства. Хочу сказать, что я очень удивила турецкую сторону своим вопросом о локализации. Они пока не планируют никакой локализации. Пока такая идея не доведена до сознания поставщика корветов».

То есть, вопреки россказням Киева, турки о постройке трех корветов на Украине даже не задумываются.

facebook.com / ВМСУ

Против русского лома нет приема

Наконец, на самой Украине хватает сомневающихся в необходимости приобретения корветов типа Ada как таковых. В их числе оказался даже основатель и главный редактор заблокированного в России интернет-портала «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов — личность весьма одиозная и русофобствующая, которую при всем желании нельзя обвинить в «работу на Москву». Еще в начале 2021-го Бутусов в своем Facebook едко отмечал, что корветы типа Ada не имеют сколько-нибудь серьезной системы ПВО, что не позволяет данным кораблям самостоятельно защищаться от современных средств воздушного нападения.

«Корветы типа Ada — это проект, который, к сожалению, не опирается на реалистичное техническое задание и который собираются закупать под неизвестно какую тактику боя. Турки построили корветы Ada для действий в восточной части Средиземного моря, где у них (турок. — Прим. ФАН) мощная авиация и развитая система ПВО. Всего этого у Украины нет. Возникает вопрос — к каким сражениям будут готовиться моряки на корветах, по кому стрелять, если мы не можем обеспечить их эффективное применение? Для того, чтобы совершать пуски от базы, лучше закупить береговые противокорабельные комплексы, которые стоят дешевле и действуют скрытно, а чтобы просто символически показывать флаг, корветы избыточно дорогие», — резал Бутусов правду-матку.

И знаете, это тот редчайший случай, когда мы с русофобом Бутусовым вынуждены согласиться. Действительно, в ситуации, когда Черноморский флот, российские береговые ракетные комплексы и авиация, базирующаяся на «непотопляемом авианосце» Крым, контролируют почти всю черноморскую акваторию, реальная боевая ценность новеньких украинских корветов будет равна примерно нулю. Ничего с аксиомой «против лома нет приема» Киев сделать при всем желании не сможет. Москве остается только рукоплескать киевским деятелям, решившим вложиться в постройку корветов типа Ada, а не во что-нибудь более нужное и полезное ВСУ.

Чем дальше, тем больше постройка турецких корветов для ВМСУ превращается во множество вопросов, лишенных ответов. Однако если в Киеве рассчитывали не столько усилить ВМСУ, сколько «попилить» средства на постройке корветов (как это уже было с «Владимиром Великим»), то «проект Ada» сразу перестает выглядеть странно. Более того, он приобретает адскую привлекательность!

Впрочем, это уже совсем другая история, которая к декларируемому Киевом усилению ВМСУ никакого отношения не имеет.