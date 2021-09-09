Вернувшийся в Россию Андрей Губин рассказал о тяжелой болезни

Москва, 9 сентября. Звезда 90-х Андрей Губин вернулся в Россию из Египта, куда улетел прошлой осенью для лечения. Артист страдает левосторонней прозопалгией лица и мучается от сильных болей в спине.

В октябре прошлого года Губин, который около десяти лет ведет замкнутый образ жизни, перестал выходить на связь даже с некогда близкими друзьями. Знакомые певца сильно за него волновались, поэтому обратились в полицию. Весь российский шоу-бизнес всколыхнулся из-за пропажи Губина, однако уже через пару недель выяснилось, что певец улетел в Египет.

Только недавно артист вернулся в Москву и объяснил, почему так внезапно отправился за границу. По словам Губина, все это время в Египте он пытался вылечить спину. Больше десяти лет назад исполнителю поставили диагноз — левосторонняя прозопалгия лица, из-за которой у него начались спазмы и сильные боли. Сначала «прострелы» по типу электрических разрядов были в области лба и глаз, однако позже начались мучительные боли по всей спине. К сожалению, в Египте местные врачи помочь звезде-90 не смогли.

«Увы, со здоровьем у меня по-прежнему все плохо, никаких подвижек. Болит буквально все. Поэтому мне приходится много двигаться, чтобы не свихнуться», — рассказал Андрей Губин в интервью aif.ru.

Недавно Губин провел для журналистов НТВ экскурсию по своей 4-комнатной московской квартире. Исполнитель приобрел жилье больше 20 лет назад, когда был на пике популярности. Живет артист, как оказалось, не один. По признанию певца, он встречается с девушкой, однако раскрывать ее личность не хочет, передает канал «360».