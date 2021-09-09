Экономист Ордов: при снижении спроса темпы ввода жилья сократятся

Москва, 9 сентября. Объемы ввода новых квадратных метров сократятся даже при подозрении на снижение спроса, заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Он напомнил, что льготная ипотека сохранилась, но из-за сокращения максимальной суммы кредита программа уйдет в регионы. Однако даже кредит со ставкой 6% годовых назвать доступным сложно, указал специалист.

«Рост средней ставки по ипотеке в зону 8−10% годовых радикально не изменит спрос на нее. Ипотека была и остается элитарным продуктом, формирующим ожидания роста цен на недвижимость», — рассказал экономист ИА REGNUM.

Он заметил, что если бы в перспективе ближайших лет наблюдались бы предпосылки падения цен, то спрос бы существенно сокращался. Ордов надеется, что в среднесрочной перспективе рост цен на квадратный метр не будет двузначным, однако уверенности в этом, по словам экономиста, нет.

Риелтор Надежда Коркки ранее назвала российские города с самым быстрым ростом цен на жилье. По ее сведениям, в некоторых городах стоимость квадратного метра увеличилась за год более чем на 100%.