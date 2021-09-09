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Электрокар от КамАЗа планируют выпустить не раньше 2024 года
Экономика
Электрокар от КамАЗа планируют выпустить не раньше 2024 года
gov.spb.ru

Москва, 9 сентября. Смарт-кроссовер «Кама-1» с электродвигателем поступит в массовое производство не раньше 2024 года. Такой срок обозначил руководитель пресс-службы КамАЗа Олег Афанасьев.

Электромобиль разрабатывается в Набережных Челнах инженерами КамАЗа совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ).

Новинка выйдет на рынок после окончания всех необходимых испытаний. Их планируется завершить в 2022 году, отметил Афанасьев в беседе с «Российской газетой».

«Предварительно, учитывая весь цикл испытаний, не раньше 2024 года», — обозначил ожидаемые сроки выпуска «Камы-1» на конвейер собеседник издания.

При этом серийное производство легкого коммерческого грузовика «Компас» КамАЗ должен начать уже в ближайшие месяцы. Такое заявление сделал генеральный директор компании Сергей Когогин.

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камаз электромобили смарт-кроссовер
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