Электрокар от КамАЗа планируют выпустить не раньше 2024 года

Москва, 9 сентября. Смарт-кроссовер «Кама-1» с электродвигателем поступит в массовое производство не раньше 2024 года. Такой срок обозначил руководитель пресс-службы КамАЗа Олег Афанасьев.

Электромобиль разрабатывается в Набережных Челнах инженерами КамАЗа совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ).

Новинка выйдет на рынок после окончания всех необходимых испытаний. Их планируется завершить в 2022 году, отметил Афанасьев в беседе с «Российской газетой».

«Предварительно, учитывая весь цикл испытаний, не раньше 2024 года», — обозначил ожидаемые сроки выпуска «Камы-1» на конвейер собеседник издания.

При этом серийное производство легкого коммерческого грузовика «Компас» КамАЗ должен начать уже в ближайшие месяцы. Такое заявление сделал генеральный директор компании Сергей Когогин.